Snapchat ha introdotto alcune nuove funzioni di controllo parentale

Snapchat ha introdotto nuovi controlli parentali per aiutare a prevenire che i minori vengano esposti a contenuti potenzialmente inappropriati durante l’uso dell’app. Annunciato martedì, ora i genitori e i tutori possono accedere alle nuove funzionalità di monitoraggio dei contenuti attraverso un nuovo pannello.

Family Center di Snapchat consente di bloccare i contenuti di natura “sensibile o suggestiva”. Una volta attivata l’opzione, i contenuto scabrosi non potranno più apparire nelle Storie o nel feed Spotlight di Snapchat dell’account del bambino.

La funzione può essere attivata selezionando “Limita contenuti sensibili” nelle impostazioni del Family Center. Snap fa notare che l’attivazione della funzione non limiterà il contenuto che il bambino può vedere altrove nell’app al di fuori delle sezioni Storie e Spotlight di Snapchat, come Chat, Snaps e Ricerca.

Per quanto riguarda quale contenuto rientra nella categoria “sensibile o suggestivo”, Snap ha anche pubblicato delle nuove linee guida chiarificatrici. La categoria include contenuti con linguaggio moderatamente suggestivo e la glorificazione della violenza. Le nuove linee guida aiutano anche i creatori di Snapchat a capire quali contenuti sono completamente proibiti, quale rientrano nel filtro “limita contenuti sensibili” e quali, invece, possono essere pubblicati senza preoccupazioni.

Infine, Snap afferma di avere in programma di aggiungere ulteriori controlli genitoriali al pannello Family Center: in futuro i genitori potranno monitorare come il loro bambino interagisce con My AI, il chatbot sperimentale di Snapchat.