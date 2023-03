River Tails Stronger Together ora in Early Access e scontato del 20%

Esce oggi su Steam il platform cooperativo asimmetrico River Tails Stronger Together, in offerta lancio per festeggiare l'arrivo in Early Access.

Il publisher nipponico Gravity Game Arise annunciare oggi che River Tails: Stronger Together è ora disponibile in Early Access su Steam. Si tratta di un platform/adventure cooperativo asimmetrico e animato in 3D, sviluppato dallo studio indie italiano Kid Onion Studio. Per festeggiare il rilascio della versione Early Access, il gioco sarà in sconto del 20% fino a 23 di Marzo. Il gioco uscirà, successivamente, anche su console PlayStation, Nintendo Switch e Xbox.

River Tails narra la storia di due improbabili amici, un curioso ed iperattivo gattino viola di nome Furple e un solitario e perennemente imbronciato pesce rosso chiamato Finn; viaggiando attraverso stupendi ambienti naturali, Furple e Finn devono imparare a lavorare insieme se non vogliono perdere ciò che è loro più caro. Il viaggio è forzatamente di coppia. La destinazione? La montagna ghiacciata dove la famiglia di Furple è in pericolo mortale. Riusciranno a salvarli in tempo?

In River Tails, i giocatori vivranno un viaggio epico e visivamente stupefacente tra terra e acqua, esplorando la flora delle foreste pluviali inesplorate, la magica atmosfera delle grotte, e un’infida palude prima di arrivarei alla montagna ghiacciata. Sulla strada dei due protagonisti una vasta gamma di fauna locale.. di cui bisogna assicurarsi di capire subito chi è amico… e chi no, prima che sia troppo tardi! Infine, i boss: non sono malvagi, ma hanno qualche problemino di rabbia… Sono molto protettivi nei confronti del loro territorio e non sono molto contenti quando un gattino vivace e un pesce con un alga in bocca si avvicinano troppo.

River Tails è progettato specificamente per due giocatori, ma non ci piaceva l’idea di un gioco che può essere giocato solo in un modo. Ecco perché abbiamo aggiunto la modalità LoneWolf. Abbiamo aggiunto una speciale modalità di controllo che ti permette di giocare come entrambi i personaggi usando un solo controller. La coordinazione diventa tra una parte del cervello… e l’altra!

Leggi anche: