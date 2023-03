Gattaca: in lavorazione una serie TV dal film sci-fi

A distanza di 25 anni dall’uscita del film cult Gattaca – La porta dell’Universo è stata messa in produzione una serie TV che si rifarà al lungometraggio sci-fi. La produzione è stata organizzata da Showtime, e la rivelazione è arrivata attraverso Variety.

Secondo quanto rivelato dalle fonti Alex Gansa farà da showrunner e produttore esecutivo, mentre il partner di Gansa, Howard Gordon, si affiancherà nella produzione. Lo show verrà realizzato assieme a Craig Borten, che farà anche da produttore esecutivo. A lavoro sul progetto è stata chiamata anche Sony Pictures Television.

Il film originale su Gattaca ha visto come protagonisti Ethan Hawke, Umar Thurman, Jude Law, Alan Arkin. Scritto e diretto da Andrew Niccol, si tratta di una storia distopica in cui la società è divisa per classi genetiche, ed in cui alcuni gruppi di persone vengono giudicati come non validi. Vincent viene etichettato come non valido, ma cercherà in tutti i modi di entrare all’interno dell’ente spaziale Gattaca per coronare il suo sogno.

Già nel 2009 era stata messa in produzione una serie su Gattaca, poi mai realizzata.