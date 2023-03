Consegne con droni: Wing lancia il Delivery Network

Wing è una delle principali aziende nel campo dell’innovazione del drone delivery. La società, che fa parte del gruppo Alphabet di Google, attualmente effettua circa 1.000 consegne al giorno a più di 100.000 persone nella sua area di servizio. Pochi giorni fa, la stessa Wing ha presentato sul suo blog ufficiale la piattaforma logistica “Wing Delivery Network”. Secondo l’azienda, questa piattaforma può supportare la consegna ad alta intensità di droni in grandi aree metropolitane o in regioni meno popolate.

Sostanzialmente, per un servizio di drone delivery su larga scala, l’hardware è importante solo se supportato da software e reti logistiche efficienti per le società e i loro clienti. Come affermano gli ideatori della piattaforma, integrare la consegna tramite drone nell’ultimo miglio sarà semplice come ordinare i droni, accenderli e farli connettere alla rete, mentre i piloti potranno supervisionare flotte di droni autonomi per garantire la sicurezza ed efficienza delle operazioni. Woodworth ha inoltre affermato che prevede che il sistema “Wing Delivery Network” sarà operativo entro il 2024 e in grado di gestire milioni di consegne per milioni di consumatori a un costo inferiore rispetto al trasporto terrestre per la consegna rapida di piccoli pacchi.