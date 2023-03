Ben Affleck non intende dirigere film dei DC Studios

Nonostante lo stesso James Gunn abbia dichiarato di avere avuto un confronto con Ben Affleck per trovare un accordo che portasse l’interprete di Batman a dirigere un film dei DC Studios, è stato lo stesso attore ad aver appena affermato di non essere interessato ad alcun progetto a riguardo.

Ecco le sue parole:

Non dirigerò film per i progetti DC di James Gunn. Assolutamente. Non ho nulla contro James Gunn, si tratta di una bella persona che sta facendo un buon lavoro. Ma non mi va di entrare dentro queste produzioni seguendo le impostazioni che stanno dando a questo universo cinematografico. Non sono interessato.