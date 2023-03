Justice League: Zack Snyder pubblica un video annuncio con Darkseid

Ecco il video pubblicato da Zack Snyder in cui è stato citato Darkseid, con un annuncio in arrivo ad aprile.

Zack Snyder sta facendo bollire qualcosa in pentola? Il popolare regista ha da poco pubblicato un video attraverso Twitter in cui ha presentato un grande annuncio che verrà fatto tra il 28 ed il 30 aprile, e che ha a che fare con la Justice League, considerando che nel video viene indicato Darkseid, che dovrebbe essere la voce che ha attivato la trasmissione del filmato.

Ecco il video.

Nel video si parla di “fullcircle”, perciò ci sarà un qualcosa di ritorno riferito ai personaggi DC. Ricordiamo che Zack Snyder è riuscito a realizzare e proporre al pubblico la sua versione di Justice League, distribuendola all’inizio del 2021, ma sono in molti gli appassionati che vorrebbero vedere proseguire quell’universo narrativo.

Ricordiamo che i nuovi CEO dei DC Studios, James Gunn e Peter Safran, hanno rivoluzionato l’universo cinematografico DC, e potrebbero in qualche modo coinvolgere anche lo stesso Zack Snyder in dei progetti collaterali. Bisognerà aspettare fine aprile per capirci meglio qualcosa.

Contattato su una possibile collaborazione con i DC Studios, qualche mese fa, Zack Snyder ha dichiarato: