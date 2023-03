Il Google Pixel Fold uscirà a giugno e costerà 1.700€?

Secondo nuove indiscrezioni, il primo smartphone pieghevole di Google sarà disponibile a partire dalla seconda settimana di giugno e, dunque, un pochino prima di quanto immaginassimo. Il Pixel Fold offrirà un minimo di 256GB di storage e sarà disponibile nelle due colorazioni grigio scuro e bianco.

A dare la notizia è Roland Quandt, giornalista di WinFuture. Il telefono pieghevole è stato protagonista di innumerevoli rumor nel recente passato e, fino ad oggi, si pensava che sarebbe stato annunciato nell’arco dei prossimi mesi, non più tardi di maggio. Ma le ultime indiscrezioni sembrano smentire questa ipotesi. Un rapporto di The Elec uscito a gennaio, ad esempio, aveva rilanciato l’idea che il telefono sarebbe uscito a luglio o addirittura ad agosto.

Cosa è cambiato? È possibile che Google e il suo partner di produzione di display, Samsung, abbiano anticipato i loro tempi di produzione per raggiungere la finestra di lancio di giugno. WinFuture ha appreso che il telefono potrebbe costare 1.700 euro, o circa 1.800 dollari, anche se questa informazione non è necessariamente affidabile. Tuttavia, questa cifra è compatibile con quelle menzionate da alcuni rumor usciti in passato. Peraltro, gli smartphone top di gamma del segmento dei pieghevoli spesso costano cifre molto simili.

Google terrà il suo keynote I/O il 10 maggio, ed è abbastanza sicuro che l’azienda userà quella sede per parlare approfonditamente del Pixel Fold. Dalle voci precedenti, si presume che il telefono avrà uno schermo da 5,79 pollici sul fronte e uno schermo pieghevole da 7,69 pollici all’interno. È anche probabile se non sicuro al 100% – che sarà alimentato dal chip Google Tensor.