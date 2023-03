Diablo 4: un trailer svela i contenuti della Ultimate Edition

Blizzard ha pubblicato un nuovo trailer di Diablo 4 che illustra i contenuti inclusi nella Ultimate Edition del gioco, disponibile per l’acquisto negli store digitali di PlayStation, Xbox e Battle.net. L’edizione include il Pass Battaglia Premium della prima stagione con già 20 livelli sbloccati, contenuti extra sia per Diablo IV che per altri titoli di Blizzard come Diablo III, World of Warcraft e Diablo Immortal, nonché la poss la possibilità di iniziare a giocare alla versione completa di Diablo 4 con quattro giorni di anticipo rispetto alla data di uscita.

Diablo 4 Ultimate Edition è acquistabile al prezzo di 109,99 euro su console e 99,99 euro su PC. Ecco i contenuti dell’Ultimate Edition presentati nel trailer:

Accesso anticipato all’open beta

Cavalcatura Portaluce in Diablo IV

Fino a 4 giorni di accesso anticipato all’uscita di Diablo IV

Cavalcatura Tentazione in Diablo IV

Armatura cavalcatura Carapace Infernale in Diablo IV

Emote Ali del Creatore in Diablo IV

Pass Battaglia stagionale accelerato sbloccato in Diablo IV (include uno sblocco del Pass Battaglia premium più 20 salti di grado e un oggetto cosmetico)

Ali di Inarius e mascotte Inarius Murloc in Diablo III

Cavalcatura Amalgama dell’Ira in World of Warcraft

Set cosmetico Oscurità Alata Bruna in Diablo Immortal

L’Ultimate Edition di Diablo IV è disponibile per il pre-order su console tramite PlayStation Store e Xbox Store e su PC tramite Battle.net.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Blizzard ha aggiornato di recente il suo sito ufficiale, svelando nel dettaglio date e orari per il download dell’open beta di Diablo 4. Chi dispone dell’accesso anticipato potrà scaricare la beta il 15 marzo a partire dalle ore 17:00 italiane. Coloro che invece prenderanno parte alla open beta potranno iniziare il download a partire dalle 17:00 di mercoledì 22 marzo.

Diablo IV sarà disponibile a partire dal 6 giugno 2023 per PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One e PC.