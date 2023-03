Diablo 4: data e orario del download dell’open beta e dell’early access

In queste ore, Blizzard ha aggiornato il suo sito ufficiale, svelando nel dettaglio date e orari per il download dell’open beta di Diablo 4, sia per coloro che vi prenderanno parte in accesso anticipato che quelli che potranno solo accedere alla fase di testing pubblica.

Chi dispone dell’accesso anticipato potrà scaricare la beta il 15 marzo a partire dalle ore 17:00 italiane. Coloro che invece prenderanno parte alla open beta potranno iniziare il download a partire dalle 17:00 di mercoledì 22 marzo.

Durante il fine settimana dell’accesso anticipato, i giocatori avranno accesso a tre classi: barbaro, tagliagole e incantatore. Una volta iniziato il fine settimana dell’open beta, sarà possibile scegliere anche le classi del plasmatore della terra, il Druido, e il padrone della non morte, il Negromante, oltre a quelle già disponibili. Sarà, inoltre, possibile creare un massimo di 10 personaggi per account Battle.net. Seppur i progressi saranno trasferiti dal fine settimana dell’accesso anticipato a quello dell’open beta, tutti i personaggi creati durante questi periodi saranno eliminati al termine della beta.

Vi ricordiamo che l’accesso anticipato si svolgerà tra le 17:00 del 17 marzo e le 20:00 del 20 marzo. Sarà possibile affrontare Ashava nel fine settimana tra le 18:00 e le 20:00 del 18 marzo e le 06:00 e le 08:00 del 19 marzo.

L’open beta invece è in programma tra le 17:00 del 24 marzo e le 21:00 del 27 marzo. Potrete battervi con Ashava tra le 18:00 e le 20:00 del 25 marzo e tra le 07:00 e le 09:00 del 26 marzo.

Diablo 4 sarà disponibile nei negozi a partire dal 6 giugno 2023, per PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One e PC.