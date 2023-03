Beef – Lo scontro: trailer e foto della nuova serie Netflix

Una nuova serie dark comedy sta per aggiungersi al catalogo Netflix, a partire dal 6 aprile: si tratta di Beef – Lo scontro, dramedy in dieci episodi da mezz’ora che vede protagonisti il candidato agli Oscar Steven Yeun e Ali Wong. Vi presentiamo dunque il trailer ufficiale e le prime foto.

L’ideatore, showrunner e produttore esecutivo della serie per A24 e Netflix è Lee Sung Jin, che in proposito ha dichiarato:

Ali Wong, Steven Yeun, A24 e Netflix rappresentano un team ideale e sono onorato di poter collaborare con loro. Sono anche grato a quel tipo che mi ha insultato in mezzo al traffico tre anni fa: non ho mai smesso di crederci e adesso la serie è stata completata!

Jinny Howe, VP di Drama Development, Original Series presso Netflix, ha aggiunto:

Siamo incredibilmente entusiasti di poter collaborare con Lee Sung Jin e contribuire alla creazione di questa intensa serie, con gli inimitabili Steven Yeun e Ali Wong. Sung Jin ha ideato un mondo audace, a volte trasgressivo. È uno studio psicologico onesto e incisivo di due persone, che cercano di stabilire una connessione nei modi più improbabili.

Nel cast della serie ritroviamo anche Joseph Lee, Young Mazino, David Choe, Patti Yasutake, Maria Bello, Ashley Park, Justin H. Min, Mia Serafino, Remy Holt, Andrew Santino e Rek Lee.

Questa la sinossi ufficiale:

Un muratore in crisi e un’imprenditrice insoddisfatta rimangono coinvolti in un incidente, causato dalla rabbia. La faida che segue fa emergere i loro istinti più cupi. Beef – Lo scontro racconta le conseguenze di un incidente tra due sconosciuti per colpa della “rabbia da volante”. Danny Cho (Steven Yeun) è un piccolo imprenditore edile in difficoltà e, accecato dal rancore, affronta l’imprenditrice indipendente dalla vita pittoresca Amy Lau (Ali Wong). La posta in gioco sempre più alta della loro faida mette sottosopra le loro vite e relazioni, in questa serie dall’umorismo cupo profondamente commovente.

