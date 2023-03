Samsung, la funzione per fare foto perfette alla Luna è un inganno? Gli utenti di Reddit sono infuriati

Durante il fine settimana, un utente di Reddit ha accusato Samsung di aver ingannato i suoi clienti. Nel mirino la modalità Space Zoom 100x, cioè una funzione che dovrebbe usare l’IA per potenziare le foto scattate dagli utenti, restituendo dettagli pazzeschi della Luna.

Insomma, inquadri la Luna e il telefono – dal Galaxy S20 Ultra in su – potenzia la foto scattata effettivamente dall’utente, per produrre un’immagine perfetta e farti fare incetta di like sui social. Stupendo, no? E se fosse un grandissimo inganno? E se l’IA di Samsung non migliorasse realmente le foto scattate dagli utenti, ma si limitasse a sovrapporvi un’immagine della luna generata artificialmente?

Samsung ha introdotto Space Zoom con il Galaxy S20 Ultra e da allora l’azienda lo ha pubblicizzato come uno strumento eccellente per scattare foto della luna. Samsung ha sempre sostenuto di utilizzare l’AI per migliorare queste foto con lo zoom digitale 100x. Già nel 2021 SamMobile aveva definito la funzione un trucco, spiegando come Samsung sovrapponga le texture ottenute da immagini della luna (scattate a risoluzioni molto più elevate) agli scatti effettuati con la funzione Space Zoom.

Il recente thread di Reddit afferma la stessa cosa. Dai test effettuati dall’utente Reddit, sembra che Samsung utilizzi l’AI per aggiungere texture come crateri e altri dettagli a delle foto della luna che altrimenti sarebbero completamente sfocate. Per capirci, l’utente non ha nemmeno manualmente scattato una foto della luna. Si è limitato a dare impasto al software di Samsung una foto con una risoluzione irrisoria che aveva preso da internet. Una foto completamente sfocata e dunque con nessun dettaglio da poter “potenziare”.

La tecnologia di Samsung non potenzia “ciò che già c’è”, ma al contrario aggiunge dei dettagli che non sono proprio presenti nell’immagine originale scattata dell’utente.

Per capirci, è un po’ come se avessimo un’IA per scattare bellissime foto di piccioni, come quelli che affollano le piazze delle città italiane. Un conto è un software che prende la tua foto e aggiusta in automatico la saturazione, il contrasto e via dicendo per migliorarla, mettendo in evidenza il piumaggio dell’uccello o dando un effetto di maggiore profondità sfocando lo sfondo; altra cosa è un software che ignora la tua foto e appiccica sopra al piccione che hai immortalato l’immagine – per carità, bellissima – di un piccione generato artificialmente usando un dataset con milioni di foto di piccioni che hanno vinto concorsi fotografici. Il risultato magari sarà pure bellissimo, ma è inautentico.

La funzione Space Zoom X100 fa la stessa identica con la Luna. Ti illude di aver scattato una foto da concorso fotografico, ma in realtà ha modificato l’immagine aggiungendo dei dettagli che non esistono. O meglio, non esistono nella foto che hai scattato tu.