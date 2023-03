Percoco – Il primo Mostro d’Italia: trailer del true crime psicologico sul famigerato “Mostro di Bari”

Percoco – Il primo Mostro d’Italia, nuova opera di Pierluigi Ferrandini, sarà in anteprima nei cinema dal 13 aprile, in attesa dell’uscita italiana estesa, come evento speciale, solo il 17, 18 e 19 aprile, distribuito da Altre Storie: ecco intanto il trailer ufficiale della pellicola, che sarà inoltre presentata il 26 marzo in anteprima mondiale al Bari International Film&TV Festival 2023, nella sezione competitiva ItaliaFilmFest/Nuovo cinema Italiano.

Una storia cruda e dai forti risvolti psicologici, che Ferrandini ha scelto di raccontare partendo dal romanzo ‘Percoco’ di Marcello Introna, concentrando il racconto in un preciso e più ristretto arco temporale: i dieci giorni immediatamente successivi al crimine. Quei ‘giorni felici e dannati’ in cui Franco Percoco apparirà ancora come il bravo ragazzo di sempre, ma finalmente libero di divertirsi in assenza dei genitori.

Nel cast del film troviamo Gianluca Vicari nel ruolo di Franco Percoco affiancato da Giuseppe Scoditti, Rebecca Metcalf, Federica Pagliaroli, Laura Gigante, Francesca Antonaci, Fabrizio Traversa, Antonio Monsellato, Pinuccio Sinisi, Raffaele Braia, Pietro Naglieri, Chiara Scelsi, Elena Cantarone nonché Michele Mirabella. La fotografia è affidata a Filippo Silvestris, il suono a Piero Parisi, il montaggio a Mauro Ruvolo. Le musiche originali sono di Christian Lindberg, la scenografia è di Walter Caprara e i costumi sono a cura di Magda Accolti Gil.

Questa la sinossi ufficiale:

Percoco – Il primo Mostro d’Italia narra la storia vera del primo stragista familiare italiano del Novecento: Franco Percoco, che nella notte tra il 26 e il 27 maggio del 1956, a Bari, stermina la sua famiglia con un coltello da cucina e inizia una nuova vita. Da studente universitario a ricco viveur, assaporando tutte le gioie del suo mirabile tempo, ovvero quello del boom economico, vivendo dieci giorni con i cadaveri dei suoi genitori e di suo fratello murati in casa. Nessun omicida aveva mai convissuto così a lungo con le sue vittime fino a quel momento.

