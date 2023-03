Nothing Ear (2) senza più segreti: le prima immagini e tutte le novità

Sappiamo già tutto sulle Nothing Ear (2): alcune immagini promozionali sono già in rete, mentre nei giorni scorsi erano uscite alcune altre informazioni.

La prossima settimana Nothing presenterà la nuova generazione dei suoi auricolari Bluetooth, i Nothing Ear (2). Eppure, del nuovo prodotto dell’azienda di Carl Pei sappiamo già tutto. Alcune immagini promozionali sono già in rete, mentre nei giorni scorsi erano uscite alcune informazioni sulle specifiche tecniche.

Il design rimane praticamente invariato. Troviamo ancora una volta il caratteristico design semi-trasparente, con i componenti in vista. Stessa storia per il case di ricarica, anche lui trasparente. Ci sono alcune novità, come i componenti, diversi e leggermente ridisegnati, oltre che il nuovo microfono per il sistema di cancellazione attiva del rumore, che offrirà agli utenti diversi livelli di personalizzazione tra cui scegliere.

Gli auricolari saranno equipaggiati con dei nuovi speaker da 11,6 mm, mentre la batteria offrirà 6 ore di autonomia, che salgono a 36 ore tenendo conto della possibilità di ricaricarli semplicemente inserendoli all’interno del case.

Il case, a sua volta, si ricarica sia tramite USB-C che tramite ricarica wireless (con standard Qi). Tra le altre cose, si parla di una leggera riduzione del peso delle cuffie, che dovrebbero dunque risultare più comode durante l’uso. Ovviamente non manca nemmeno la resistenza all’acqua e alla polvere (IP55). Non resta che aspettare la prossima settimana per saperne di più, l’appuntamento è fissato per il 22 marzo alle ore 16:00.