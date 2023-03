L’OPPO Pad2 non ha più segreti: render, scheda tecnica e molto altro

Questo mese Oppo presenterà i nuovi smartphone della serie Find X6 e, secondo alcuni recenti rumor, l’azienda potrebbe anche presentare un nuovo tablet: l’Oppo Pad 2. A dare la notizia è il tipster Digital Chat Station, che ha condiviso un render e alcuni dettagli sul prossimo dispositivo.

Il tablet supporterà una nuova tastiera definita “smart touch” e che sarà dotata di un trackpad e di un supporto magnetico. Non è del tutto chiaro cosa significhi “smart touch” in questo contesto, dal momento che Oppo non ha prodotto accessori ufficiali per i suoi precedenti tablet.

Lo schema condiviso da Digital Chat Station mostra una tastiera e un nuovo pennino. La fonte ha riferito che l’Oppo Pad 2 offrirà un’esperienza significativamente migliore di quanto offrissero i due precedenti tablet.

Le immagini condivise mostrano un Oppo Find X6 a fianco al tablet, probabilmente per sottolineare i vantaggi della tecnologia Oppo Connect, che consente di trascinare e rilasciare file tra due dispositivi diversi. Quindi è possibile copiare su un dispositivo e incollare sull’altro, troviamo il supporto per un secondo schermo e così via

L’Oppo Pad 2 ha recentemente fatto la sua comparsa sul database di Geekbench, svelando un chipset Snapdragon 888 con 8GB di RAM (il Pad originale utilizzava lo Snapdragon 870). In passato era stata menzionata anche una possibile versione con SoC Dimensity 9000, ma non è chiaro se arriverà o meno. prevede che il Pad 2 avrà un display LCD da 11,6″ a 144Hz e 2.800 x 2.000px.