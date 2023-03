John Wick 4: Keanu Reeves riassume i primi tre film… in un minuto

La nuova featurette di John Wick 4 è un comodo recap degli eventi più salienti dei primi tre film, narrato in appena un minuto da Keanu Reeves in persona!

Siete pronti ad andare a vedere nei cinema John Wick 4, il 23 marzo? In caso voleste fare un ripasso della saga ma vi mancasse il tempo o la possibilità di vedere i primi tre film, Keanu Reeves in persona è pronto a riassumere per voi quanto accaduto finora a tempo record: appena un minuto per il recap totale!

Keanu Reeves torna nei panni del leggendario sicario John Wick, costretto a rimettersi in gioco un’ultima (?) volta a causa di un ex socio che trama nell’ombra per prendere il controllo di una oscura organizzazione internazionale. Vincolato da un giuramento di sangue, John decide di assecondarlo e si dirige a Roma, dove affronterà alcuni dei più spietati killer del mondo.

Keanu Reeves dovrebbe comparire, in realtà, anche nello spin-off Ballerina, che ha come protagonista Ana de Armas. Il progetto su Ballerina vedrà, oltre al ritorno di Keanu Reevs come John Wick, anche Ian McShane che ritornerà a vestire i panni di Winston, il proprietario dell’hotel Continental.

John Wick 4 è diretto da Chad Stahelski (basato sui personaggi creati da Derek Kolstad) e scritto da Shay Hatten e Michael Finch, e vede nel cast anche Donnie Yen, Bill Skarsgård, Laurence Fishburne, Hiroyuki Sanada, Shamier Anderson, Lance Reddick, Rina Sawayama, Scott Adkins e Ian McShane.

Sinossi:

John Wick trova una via per sconfiggere la Grand Tavola. Ma prima di guadagnare la libertà, Wick deve affrontare un nuovo nemico che ha potenti alleanze in tutto il mondo e ha mezzi tali da tramutare vecchi amici in nuovi nemici.

