John Wick: Keanu Reeves ci sarà nello spin-off Ballerina, a che punto sono gli altri progetti

Grandi notizie per gli appassionati dell’universo narrativo di John Wick: lo spin-off Ballerina, che avrà come protagonista Ana de Armas, ha appena ingaggiato Keanu Reves, che quindi tornerà a vestire i panni di John Wick anche in questo lungometraggio. C’è grande fermento nel mondo del character, e negli ultimi giorni sono arrivate novità anche sulla serie TV The Continental.

Il progetto su Ballerina vedrà, oltre al ritorno di Keanu Reevs come John Wick, anche Ian McShane che ritornerà a vestire i panni di Winston, il proprietario dell’hotel Continental. Il produttore Basil Iwanyk ha detto a riguardo:

Siamo entusiasti all’idea di avere Ian McShane in un ruolo chiave nello spin-off Ballerina, si tratta di una figura che è stata centrale nella saga di John Wick. Possiamo dire che è divertente l’idea di averlo con noi in questo percorso che espande l’universo di John Wick.

Al centro della storia di Ballerina ci sarà la ricerca di vendetta da parte di una donna che ha visto la sua famiglia assassinata. Il personaggio ha fatto una rapida apparizione in John Wick 3: Parabellum.

Il progetto sarà diretto da Len Wiseman (Underworld), mentre la sceneggiatura sarà realizzata da Shay Hatten, che ha già lavorato in Army Of The Dead ed in John Wick: Chapter 3 – Parabellum. La produzione del lungometraggio sarà affidata a Lionsgate ed a Basil Iwanyk, Erica Lee e Chad Stahelski. Brady Fujikawa e Chelsea Kujawa faranno da supervisori. Il budget stanziato per questo spin-off si dovrebbe aggirare tra i 50 e gli 80 milioni di dollari.

Nel frattempo il 24 marzo 2023 uscirà al cinema John Wick 4, l’atteso quarto capitolo della saga in cui John Wick affronta avversari potenzialmente letali. Questa è la sinossi:

Ecco il trailer.

Solo pochi giorni fa veniva diffusa la notizia che la serie TV The Continental, che racconta proprio le vicende dell’Hotel dell’universo di John Wick, sarà distribuita su Prime Video. Nello show verranno seguite le vicende di Winston nella New York degli anni Settanta, dove il personaggio dovrà mettersi a confronto con i demoni del passato, e dove cercherà di prendere il controllo dell’iconico hotel che fa da ritrovo per i criminali più pericolosi del mondo.

Una curiosità: il personaggio di John Wick e la storia che sta al centro del film è stata ispirata da Il Buono, Il Brutto e il Cattivo, così come dichiarato dal regista Chad Stahelski.