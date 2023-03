Huawei Watch Ultimate: il primo smartwatch con connettivià satellitare arriva il 23 marzo

Oggi Huawei ha confermato che Huawei Watch Ultimate sarà lanciato il 23 marzo e sarà il primo smartwatch con tecnologia satellitare per gli SMS. Ciò consentirà agli utenti di inviare SMS tramite connessione satellitare quando la rete LTE nativa non è disponibile.

Il CEO del ramo Consumer Business di Huawei, Yu Chengdong, ha dichiarato che Huawei presenterà una nuova serie di orologi, l’Huawei Watch Ultimate, in occasione dell’evento Huawei Spring Flagship New Product Launch Conference, prevista per le 14:30 del 23 marzo.

Il dirigente ha spiegato che Huawei ha superato con successo diverse difficoltà e sfide tecniche per portare la tecnologia di comunicazione satellitare all’interno di uno smartwatch. «Ciò permetterà agli utenti di connettersi con il mondo intero dal loro polso attraverso l’Huawei Watch Ultimate», ha aggiunto.

D’altra parte, il COO di Huawei Smart Devices, He Gang, ha detto che l’Huawei Watch Ultimate aprirà un nuovo capitolo nel settore degli indossabili intelligenti per i consumatori, ridefinendo il concetto di networking e comunicazione.

L’attesso Huawei Watch Ultimate verrà presentato il prossimo 23 marzo in Cina. Ma arriverà mai anche in Italia? Per il momento non lo sappiamo, ma va detto che, nonostante le sanzioni, Huawei ha continuato a vendere anche in Europa moltissimi dei suoi smartwatch.