Hearthstone – Festival delle Leggende: tutte le info sull’espansione in arrivo ad aprile

La patch 25.6 di Hearthstone, in arrivo oggi, prepara la scena per la nuova espansione di aprile del celebre gioco di carte: Festival delle Leggende. La patch vede il ritorno degli “Amici della Battaglia” con un sistema aggiornato, nuovi amici e altro ancora. Il musicista più famoso di Azeroth, E.T.C., sta organizzando un festival musicale pazzesco, che vede ospiti i migliori artisti di undici generi musicali diversi. Ognuno vanta un proprio musicista servitore Leggendario e Magia a tema.

Il Festival delle Leggende è gremito, con ben 145 nuove carte collezionabili. Due opzioni di preacquisto sono ora disponibili, per stare sempre sul pezzo non appena l’espansione uscirà. Il preacquisto del Mega Pacchetto del Festival delle Leggende include 80 buste, 10 buste Dorate, 2 carte Leggendarie Dorate casuali, un modello eroe e un dorso del Sacerdote Hedanis. Il Pacchetto Standard include 60 buste, 2 carte Leggendarie non Dorate casuali, 1 dorso del Sacerdote Hedanis.

INTRODUZIONE DI MECCANICHE TUTTE NUOVE

Musicisti e canzoni Leggendari: ciascuna classe otterrà una carta servitore Leggendario, che sarà il musicista più famoso di quella classe, e una Magia Leggendaria, che rappresenta la sua canzone più famosa. Ci saranno anche nuove carte Arma in forma di strumento per ogni classe, alcune avranno effetti di Rantolo di Morte che migliorano durante il gioco.

Servitori Solisti e Magie Armoniche: i Solisti sono servitori con speciali effetti di Grido di Battaglia che si attivano se non si controllano altri servitori. Le Magie Armoniche possono cambiare tra frequenze Armoniche e Dissonanti ogni turno quando si trovano nella mano dei giocatori.

Nuova abilità, Finale: le carte che possiedono l’abilità Finale ottengono bonus speciali quando, giocandole, viene usato tutto il Mana residuo.

La classe Sacerdote subirà alcune modifiche a partire dall’espansione Festival delle Leggende (incluso il set Principale). La nuova abilità di classe: Sovracura conferisce ai servitori che la possiedono un effetto speciale che si attiva quando vengono curati oltre la loro Salute massima.

