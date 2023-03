Disco Boy: prima clip dal film Orso d’Argento a Berlino 73

Disco Boy, di Giacomo Abbruzzese, lungometraggio premiato con l’Orso d’Argento al Miglior Contributo Artistico per la fotografia di Hélène Louvart al 73° Festival internazionale del Cinema di Berlino e designato Film della Critica dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani – SNCCI, sarà nei cinema dal 9 marzo: ecco la prima clip ufficiale, dal titolo “Nel club“.

Il film, co-prodotto dall’italiana Dugong Films, ha come protagonista Franz Rogowski (Undine, Freaks Out), e presenta nel cast anche l’esordiente Morr Ndiaye, l’artista attivista Laëtitia Ky e Matteo Olivetti (La terra dell’abbastanza). La colonna sonora è firmata dalla stella della musica elettronica @vitalicofficial.

Disco Boy è una coproduzione Francia/Italia/Belgio/Polonia e uscirà al cinema il 9 marzo distribuito da Lucky Red.

Nato a Taranto, Giacomo Abbruzzese si è diplomato in Francia, a Le Fresnoy. I suoi cortometraggi sono stati premiati in numerosi festival internazionali, tra cui quelli di Oberhausen, Palm Springs, Clermont-Ferrand, Viennale, Mar del Plata e Torino, per poi essere trasmessi su canali televisivi come Canal+, Arte, France3, France2 e SVT. È stato in residenza artistica alla Cinéfondation del Festival di Cannes e al Clermont-Ferrand Short Film Festival. Nel 2022, ha ottenuto la nomination per il César per il suo documentario America. Vive tra Parigi e Madrid.

Questa la sinossi ufficiale:

Aleksei, un bielorusso in fuga dal suo passato, raggiunge Parigi e si arruola nella Legione Straniera, per ottenere il passaporto francese. Nel delta del Niger, Jomo, giovane rivoluzionario, si batte contro le compagnie petrolifere che hanno devastato il suo villaggio. La sorella Udoka sogna di fuggire, consapevole che ormai tutto è perduto. I loro destini si intrecceranno: al di là dei confini, della vita e della morte.

