Chupa: il trailer del film Netflix sul chupacabra in uscita ad aprile

Ad aprile uscirà su Netflix il film Chupa, che continuerà ad alimentare il mito del chupacabra. Da poco è stato diffuso il trailer di Chupa, il lungometraggio che verrà distribuito sulla piattaforma il 7 aprile.

Ecco il filmato.

Al centro della storia c’è il personaggio di Alex (Evan Whitten), che attraversa il New Mexico per andare a trovare una parte della sua famiglia. Sarà in questa occasione che Alex incontrerà un piccolo chupacabra. La creatura però sembra diversa dall’essere inquietante che è stato spesso descritto. Alex cercherà perciò di proteggere il suo nuovo amico dallo scienziato Richard Quinn (Christian Slater).

La sceneggiatura di Chupa è ad opera di Sean Kennedy Moore, Joe Barnathan, e Marcus Rinehart, con il soggetto a cui ha contribuito anche Brendan Bollomo. La regia è di Jonás Cuarón. I produttori sono Chris Columbus, Mark Radcliffe, e Michael Barnathan. Bollomo, G. Mac Brown, e Anna Barnathan Barry sono i produttori esecutivi.

Tra gli altri membri del cast troviamo Demián Bichir che fa Chava, Ashley Ciarra è Luna, Nickolas Verdugo interpreta Memo, e poi ci sono Adriana Paz, Gerardo Taracena, e Julio Cesar Cedillo.