Xiaomi 13 Ultra: non sarà esclusiva cinese, arriverà anche in Europa (ma un altro atteso top di gamma no)

Che ne sarà dello Xiaomi 13 Ultra? Il modello precedente non è mai arrivato in Europa, ma sul prossimo top di gamma ci sono buone notizie.

Dopo l’acclamato Xiaomi Mi 11 Ultra del 2021, tutti aspettavano con ansia la nuova generazione del top di gamma. Peccato che quando Xiaomi ha annunciato il suo 12S Ultra, ha anche messo in chiaro che il nuovo smartphone sarebbe stata un’esclusiva del mercato cinese. Insomma, nessuna versione internazionale.

Lecito domandarsi: che ne sarà dello Xiaomi 13 Ultra? Alcuni recenti rumor suggeriscono che il lancio sia imminente. Questione di pochi mesi: la presentazione sembra fissata per maggio 2023. Ma arriverà anche in Europa e, quindi, in Italia? La buona notizia è che pare proprio di sì.

Quello dello Xiaomi 12S Ultra è stato un caso isolato, in parte reso necessario dalla crisi mondiale dei chip dell’anno scorso, quando la supply chain mondiale era in crisi e i produttori di elettronica di consumo non erano in grado di soddisfare tutti i loro clienti.

Secondo un recente rapporto rilanciato dal sito GSM Arena, lo Xiaomi 13 Ultra sarà disponibile a livello globale. La fuga di notizie proviene da una fonte abbastanza affidabile. Lo stesso rapporto rivela anche che, al contrario, il flagship di Oppo, il Find X6 Pro, non uscirà fuori dai confini della Cina.

Il Xiaomi 13 Ultra avrà un display da 6,9 pollici e verrà equipaggiato con il potente chip Snapdragon 8 Gen 2, affiancato da 12GB di RAM. Tripla fotocamera posteriore – 50 + 12 + 12 MP -, selfie cam da 32MP e, quindi, una batteria da 5.500 mAh, probabilmente con supporto ad uno standard di ricarica rapida molto avanzato. Sicuramente, da qui a maggio, usciranno altre indiscrezioni sulla scheda tecnica del prodotto.