The Last of Us: nuova puntata del podcast e making of dell’episodio finale

HBO Max ha diffuso due video ufficiali di The Last of Us: il dietro le quinte del nono episodio e la nuova puntata del podcast ufficiale.

L’ultimo episodio di The Last of Us, il season finale della prima stagione, è oramai andato in onda, svelando al pubblico la conclusione della serie e alcuni retroscena che nel videogioco originale non erano stati ancora chiariti. Come ogni settimana, HBO ha rilasciato un video di backstage e il podcast ufficiale, in cui il cast e gli autori dello show ripercorrono quanto visto, spiegandone le sottigliezze, le scelte, le modalità di realizzazione.

Le seguenti righe presentano blandi spoiler sui temi della puntata.

Craig Mazin e Neil Druckmann, demiurghi della serie, insieme al cast parlano difatti di come venga esplicitato il finale del videogioco, delle terribili scelte che i personaggi compiono, delle verità in cui vogliono credere e della nascita di Ellie.

Secondo Druckmann e Mazin, un tema fondamentale è l’amore incondizionato di un genitore per il proprio figlio, e TLOU racconta di come possono esserne mostrate le dirette, ultime conseguenze. Non è una storia che parla solo della parte positiva dell’amore, ma anche del lato oscuro dello stesso. “Alla fine, tutto ciò che è meraviglioso, ma anche tutto ciò che è cattivo può nascere dall’amore“. Questo implica le scelte e i comportamenti di Anna (madre di Ellie, interpretata da Ashley Johnson, ovvero l’attrice che per prima ha dato la voce alla stessa Ellie, nel videogioco), Joel e Marlene.

“Il tempo non cura nulla. Fa solo affievolire il ricordo. Sono le persone che guariscono altre persone” è uno dei messaggi della serie, stando ai due showrunner.

La storia di The Last Of Us si svolge vent’anni dopo la distruzione della civiltà moderna, con protagonista Joel, uno scaltro sopravvissuto che viene incaricato di far uscire Ellie, una ragazza di 14 anni, da una zona di quarantena sotto stretta sorveglianza. Un compito all’apparenza facile che si trasforma presto in un viaggio brutale e straziante, poiché i due si troveranno a dover attraversare gli Stati Uniti insieme e a dipendere l’uno dall’altra per sopravvivere, consci di una missione segreta che può cambiare il corso della storia umana.

