Spyro 4 sarebbe in sviluppo presso Toys for Bob stando ad un’indiscrezione

Spyro 4 potrebbe essere in sviluppo presso Toys for Bob. Stando a quanto riferito da un rumor comparso su Reddit, il nuovo capitolo della serie con protagonista il draghetto viola sarebbe in sviluppo. In realtà, l’indiscrezione non riporta alcuna fonte attendibile, né informazioni su titolo, caratteristiche e trama del nuovo gioco della serie quindi per questo l’indiscrezione è da prendere con le dovute cautele.

Sì, lo so che è una cosa del tutto casuale, ma ho incontrato un amico che lavora a Toys For Bob e, mentre parlavamo di vita e cose del genere, mi ha detto che al momento sta lavorando a un nuovo gioco di Spyro. Ecco, questo è il leak” afferma l’utente di Reddit.

Ovviamente, le informazioni riportate non bastano a rendere il leak affidabile, ma per ora possiamo prendere comunque in considerazione quanto riferito. Del resto, non è la prima volta che si parla di un possibile ritorno di Spyro e guardando al destino della saga di Crash Bandicoot, non è così impensabile credere che possa arrivare un quarto capitolo di Spyro dopo il rilascio della Reignited Trilogy.

Tra l’altro il team di sviluppo di recente aveva anche condiviso una particolare cartolina d’auguri per il nuovo anno che indicava effettivamente un possibile ritorno di Spyro. Considerando che il primo capitolo è uscito nel 1998, il 2023 segnerebbe proprio il 25° anniversario, cosa che potrebbe rappresentare la giusta occasione per l’annuncio di nuovo gioco nella serie o un rifacimento di qualche tipo. In ogni caso, si tratta di semplici speculazioni, quindi per scoprire quale sarà il futuro del draghetto viola non ci resta che attendere.