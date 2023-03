Oscar 2023: Netflix porta a casa sei statuine, battendo Apple TV+

Netflix ha vinto sei premi Oscar, superando tutti gli altri servizi di streaming. Il trionfo grazie al successo di Niente di nuovo sul fronte occidentale. Apple TV+ si ferma ad una statuina, quella per il miglior corto di animazione.

La cerimonia è stata dominata da Everything, Everywhere All at Once (ben sette premi, nonché record per il film più premiato di sempre), film sopra le righe ed esuberante prodotto e distribuito dalla A24, che segna così l’ennesimo successo agli Oscar e porta a casa anche la statuina per il Migliore attore protagonista, data a Brendan Fraser per la sua interpretazione di Charlie in The Whale.

Niente di nuovo sul fronte occidentale ha vinto l’Oscar per il Miglior Film Internazionale, la Migliore Fotografia, la Migliore Scenografia e perfino per la Migliore Colonna Sonora Originale (qualcuno direbbe immeritatamente, e qualcuno aggiungerebbe anche che quest’ultima statuina è stata scippata a Babylon di Chazelle).

Netflix ha anche vinto il premio per il Miglior Film d’Animazione per Pinocchio di Guillermo del Toro, un importante traguardo considerando la concorrenza degli studi consolidati come DreamWorks, Sony Pictures e Pixar. Apple TV+, invece, ha vinto l’Oscar per il Miglior cortometraggio animato con The Boy, the Mole, the Fox, and the Horse.