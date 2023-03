Oscar 2023 – Ke Huy Quan commosso con la statuetta: “Tenete vivi i vostri sogni”

Con la voce rotta dall’emozione l’interprete Ke Huy Quan ha pronunciato il suo discorso dopo aver ricevuto la statuetta come migliore attore non protagonista durante gli Oscar 2023, per la sua partecipazione a Everything, Everywhere All at Once. Si è trattato di un discorso denso di significato, in cui Quan ha ricordato anche il suo passato da profugo.

Ecco le sue parole:

Mia mamma a 84 anni sta guardando la televisione, e posso dire ‘mamma ho appena vinto un Oscar’. Il mio viaggio è iniziato su una barca, ho passato un anno in un campo profughi, e alla fine sono finito qui. Dicono che storie così sono solo film, ma in realtà possono succedere, è questo il vero sogno americano. Grazie all’Academy, a mia mamma, al mio fratellino che ogni giorno mi ricorda di prendermi cura di me. Devo tutto a mia moglie, che per anni mi ha detto che il mio giorno sarebbe arrivato. Bisogna credere ai sogni, io ci ho quasi rinunciato, ma a voi dico: tenete vivi i vostri sogni.

Ricordiamo che il film Everything, Everywhere All at Once tornerà questa settimana nelle sale cinematografiche italiane.