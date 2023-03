Il più grande studio condotto usando i dati degli Apple Watch rivela che… nessuno dorme abbastanza

C'era bisogno di scomodare i dati raccolti da oltre 40mila Apple Watch per scoprirlo? Probabilmente no, ma tant'è.

Utilizzando i dati dell’Apple Heart and Movement Study, raccolti tramite l’Apple Watch, un team di ricercatori è arrivato alla conclusione che la maggior parte delle persone non dorme abbastanza ogni notte. La ricerca, pubblicata questo mese dal Brigham and Women’s Hospital, si basa sui dati del sonno raccolti da oltre 42.000 utenti di Apple Watch.

I ricercatori del Brigham and Women’s Hospital hanno analizzato i comportamenti di 42.000 utenti, analizzando complessivamente oltre 2,9 milioni di notti. Hanno scoperto che solo il 31% di quelle persone dorme almeno sette ore a notte, il minimo raccomandato per gli adulti in salute.

L’American Heart Association raccomanda di dormire dalle sette alle nove ore a notte. Non dormire almeno sette ore può aumentare il rischio di “malattie cardiovascolari, declino cognitivo e demenza, depressione, obesità e livelli più alti di pressione sanguigna, zucchero nel sangue e colesterolo”.

I ricercatori hanno raccolto i loro dati attraverso l’Apple Heart and Movement Study. Questo studio è stato annunciato da Apple nel 2019 e chiunque può aderire tramite l’app Apple Health o l’app Apple Research sul proprio iPhone.

Utilizzando questi dati, i ricercatori sono stati in grado di ottenere numerosi dati interessanti: