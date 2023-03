Le nuove AirPods potrebbero rivelarti se hai problemi di udito

In futuro le AirPods offriranno anche funzioni dedicate alla salute dell’utente, ad esempio saranno in grado di rilevare se ha problemi di udito.

Apple starebbe lavorando ad una nuova funzione destinata alle AirPods del futuro: non sappiamo con certezza quanti anni ci vorranno prima di vederla introdotta. Secondo alcune fonti, la nuova funzione potrebbe arrivare nell’arco di due anni da oggi.

A dare la notizia è Mark Gurman, prolifico giornalista di Bloomberg specializzato nel dietro le quinte della mela morsicata. Da diverso tempo, Apple ha fatto della salute e della sicurezza uno dei suoi principali cavalli di battaglia. L’Apple Watch monitora parametri essenziali, come l’ossigenazione del sangue e i battiti cardiaci, e in più di qualche occasione ha salvato la vita a pazienti ignari di avere patologie potenzialmente mortali; l’iPhone 14 capisce se sei coinvolto in un incidente ed è in grado di chiamare i soccorsi, quanto tu non sei nelle condizioni di farlo. Non solo: è anche in grado di comunicare con i satelliti e inviare un SOS quando non sei raggiunto dalle infrastrutture di rete tradizionali.

Oggi gli AirPods sono uno dei pochi prodotti di Apple – almeno tra quelli che indossiamo ogni giorno e portiamo ovunque con noi – a non offrire alcune funzione dedicata alla salute o alla sicurezza. Alcuni brevetti suggeriscono che Apple voglia dotare i suoi auricolari anche di alcuni sensori biometrici per rilevare la temperatura corporea, i livelli di sudorazione e altri parametri utili per scattare una fotografia dello stato di salute generale dell’utente.