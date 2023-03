Il Xiaomi 13 Ultra uscirà a maggio: solo in Cina o anche in Europa?

Anche quest’anno, con alcuni mesi di distanza dalla sua presentazione, Xiaomi metterà in commercio una versione estremamente avanzata del suo flagship. Il Xiaomi 13 Ultra – questo il nome della serie dedicata ai top di gamma – probabilmente verrà presentato a maggio, come segnala il tipster noto con lo pseudonimo SnoopyTech.

L’Ultra riprenderà alcune delle caratteristiche viste sullo Xiaomi 13 e sul 13 Pro, introducendo comunque importanti migliorie e sarà, in generale, come uno smartphone ancora più potente e avanzato e, dunque, destinato ad un segmento di consumatori estremamente esigente. L’azienda ha introdotto le versioni internazionali degli Xiaomi 13 e 13 Pro solamente poche settimane fa, durante il Mobile World Congress di Barcellona.

A tal proposito, non sappiamo se la data di maggio si riferisca al mercato internazionale o a quello cinese. I due smartphone sono stati presentati a marzo in Europa, ma la versione destinata al mercato cinese era stata annunciata circa tre mesi fa. Non è detto che Xiaomi intenda mantenere questo gap anche per il modello Ultra, ed è possibile che il top di gamma venga lanciato in tutti i mercati principali nello stesso periodo.

Il Xiaomi 13 Ultra avrà un display da 6,9 pollici e verrà equipaggiato con il potente chip Snapdragon 8 Gen 2, affiancato da 12GB di RAM. Tripla fotocamera posteriore – 50 + 12 + 12 MP -, selfie cam da 32MP e, quindi, una batteria da 5.500 mAh, probabilmente con supporto ad uno standard di ricarica rapida molto avanzato. Sicuramente, da qui a maggio, usciranno altre indiscrezioni sulla scheda tecnica del prodotto.