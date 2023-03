Agatha: Coven of Chaos, Elisabeth Olsen conferma il ritorno di Wanda?

Che fine fa Wanda Maximoff / Scarlett Witch alla fine di Doctor Strange nel Multiverso della Follia? Apparentemente si sacrifica, redimendo la sua condotta da “villain” disposta a tutto pur di poter vivere insieme ai suoi figli. Che il personaggio possa prima o poi tornare è praticamente scontato, ma quando? Potrebbe la serie Agatha: Coven of Chaos essere l’occasione giusta? Del resto è uno spin-off di Wandavision, quindi sarebbe più che sensata come possibilità.

Elizabeth Olsen on whether Wanda Maximoff is back in the neighborhood on Marvel series 'Agatha: Coven of Chaos pic.twitter.com/agEEcRxh71 — Deadline Hollywood (@DEADLINE) March 12, 2023

Interrogata a riguardo, Olsen ha avuto qualche difficoltà a rispondere, com’è normale per gli attori del Marvel Cinematic Universe quando si ritrovano davanti a domande del genere e non possono sbilanciarsi per ovvi motivi. La risposta dell’attrice americana, anzi, è abbastanza positiva e anche l’atteggiamento suona più rivelatorio del previsto: al posto di un secco “no comment” o di una battuta per sviare, si è limitata a un

Non… so mai come rispondere a questo tipo di domande… a parte che non… Penso che tornerò.

Naturalmente non è una risposta precisa né indica che il ritorno sarà effettivamente nella serie sulla strega di Salem, ma a conti fatti sembra una naturale possibilità.

Le riprese sono iniziate alla fine dello scorso anno, ma non è stato rivelato granché, al momento, se non che la serie esplorerà non solo le conseguenze di quanto accaduto nel corso di Wandavision ma anche il passato a Salem della strega Agatha. I Marvel Studios hanno approntato ad Atlanta un enorme studio, che potrebbe contenere entrambi i set su cui i personaggi vivranno le loro avventure, che a quanto pare saranno (almeno in parte) di stampo musical. La serie, difatti, potrebbe continuare ad essere surreale e sopra le righe come Wandavision, che presentava tantissimi momenti “meta” e spezzoni musical e comedy, come la canzone “Agatha All Along” diventata un vero e proprio tormentone pluripremiato.

