E alla fine arriveranno gli alieni? Il dibattito sull’avvistamento degli UFO non si ferma mai

In questo periodo, uno degli argomenti riguardo i misteri dello spazio che sta attirando l’attenzione del pubblico è sicuramente l’avvistamento degli alieni. Nel corso degli ultimi anni, sono state riportate numerose testimonianze di avvistamenti di oggetti volanti non identificati (UFO) in diverse parti del mondo, suscitando l’interesse e la curiosità di molte persone. Ci sono state numerose testimonianze di avvistamenti di UFO, che per alcuni sono segni di vita aliena. Inoltre, sono stati segnalati casi di avvistamenti di oggetti non identificati anche da parte di piloti militari e civili, che hanno descritto oggetti che sembravano sfidare le leggi della fisica. Nel 2019, il New York Times ha riferito che la Marina degli Stati Uniti aveva cambiato le proprie procedure di rapporto sugli avvistamenti di UFO, in risposta a un aumento del numero di segnalazioni da parte dei piloti. Sempre nel 2019, la Marina ha confermato l’autenticità di tre video di UFO che sono stati resi pubblici dal sito web di ufologia To The Stars Academy of Arts and Science. Alcuni esperti hanno affermato che tutta questa “eccitazione aerea” potrebbe significare che i cinesi hanno appena aumentato drasticamente le loro attività di spionaggio, a causa dell’incidente con un pallone aerostatico sopra una base americana. Ci sono stati anche avvistamenti di UFO in Italia negli ultimi anni, tra cui un presunto avvistamento sopra il Vesuvio nel 2017, sopra Torino nel 2020, un avvistamento di UFO sopra il lago di Como nel 2021 e sopra Mondragone. Sempre nel 2020, un uomo, in Nuova Zelanda, ha dichiarato di aver filmato un UFO sopra la città di Dunedin. Nello stesso anno, un oggetto non identificato è stato visto sopra la città di Tel Aviv, in Israele, e nel video si vede un oggetto luminoso che si muove lentamente nel cielo notturno. Secondo molti, gli avvistamenti di UFO spesso sono il risultato di errori di identificazione, illusioni ottiche, fenomeni meteorologici, droni e altri oggetti volanti non identificati. Secondo altri, ciò non significa che non ci siano prove di vita extraterrestre, ma semplicemente che gli avvistamenti di UFO non sono sempre la prova di essa. Quello che è certo è che il dibattito è sempre molto acceso tra ufologi e chi non ci crede, entrambi convinti di avere la verità dalla loro parte.

Che si tratti di UFO con alieni, aerei, droni, palloni aerostatici cinesi, prove vere, pseudoscienza, satelliti Starlink…Analizziamo alcuni degli avvistamenti più recenti e come privati cittadini e scienziati si organizzano per spiegare determinati fenomeni.

To the stars Academy

I tre video, intitolati “FLIR1“, “Gimbal” e “GoFast“, sono stati inizialmente rilasciati sul web da “To the Stars Academy of Arts and Science”, azienda privata fondata da Tom DeLonge, ex chitarrista e cantante dei Blink-182 che, da statuto, “si impegna con i cittadini per indagare sui confini esterni di scienza e pensiero non convenzionale”. È una società di pubblica utilità incentrata sulla ricerca scientifica e l’istruzione, fondata nel 2017 da DeLonge e da un gruppo di scienziati, ingegneri e altri professionisti di vari settori. L’obiettivo principale dell’organizzazione è esplorare e comprendere i fenomeni scientifici che non sono stati adeguatamente studiati, tra cui i fenomeni aerei non identificati (UAP) o ciò che viene comunemente chiamato UFO. Il team della TTSA comprende, tra gli altri, esperti di ingegneria aerospaziale, fisica, medicina e intelligence che collaborano per indagare e riferire su avvistamenti ed esperienze relative agli UAP. Il primo filmato che TTS ha rilasciato risale in realtà al 2004:

Gli altri due video, entrambi del 2015, contengono anche l’audio dei piloti di alcuni caccia statunitensi che tentano di spiegare ciò che stanno vedendo. “È un drone”, dice un pilota al suo collega. “Guarda quella cosa, amico!”. L’ex pilota della Marina David Fravor alla CNN, nel 2017, dichiara. “Sembrava una pallina da Ping Pong che rimbalzava contro un muro. Non aveva ali, ma non si trattava di un elicottero: il tipo di movimento era completamente diverso”.

Le discordanti interpretazioni del rapporto del governo USA

Il Pentagono ha poi affrontato e pubblicato ufficialmente i primi tre video di TTSA nel 2020, e ha confermato la provenienza dei video trapelati nel 2019 in due dichiarazioni rilasciate nel 2021. Nel dicembre 2020, il governo degli Stati Uniti ha richiesto alle agenzie di intelligence e di difesa di presentare un rapporto non classificato sul fenomeno degli UFO entro il 25 giugno 2021. Il rapporto è stato poi rilasciato e ha affermato che la maggior parte degli avvistamenti rimane senza spiegazione, ma non ha fornito alcuna prova definitiva di attività extraterrestre.

Il sito web di TTSA ha così commentato: “E’ la prima volta nella storia che il Dipartimento della Difesa riconosce ufficialmente l’esistenza di fenomeni aerei non identificati”. Il Pentagono ha anche riconosciuto l’esistenza di un Programma avanzato di identificazione delle minacce aerospaziali (AATIP), precedentemente gestito da Luis Elizondo. Elizondo è ora direttore dei programmi e servizi governativi della TTSA”. Elizondo, sempre secondo il sito web di To The Stars Academy of Arts and Science, ha rilasciato la seguente dichiarazione in merito al rilascio del filmato:

“In questi tempi di incertezza, è più importante che mai che i governi dicano la verità ai loro cittadini, poiché è il pilastro più importante di una democrazia. Ci congratuliamo con la leadership del Dipartimento della Difesa per aver condiviso la verità e la TTSA è ottimista sul fatto che continuerà a condividere in modo trasparente ulteriori informazioni non appena saranno disponibili al pubblico”. “Alla To The Stars Academy non temiamo lo scetticismo e lavoreremo continuamente per diminuire i dubbi sull’esistenza degli UAP. Siamo incoraggiati dalle azioni significative del Pentagono e speriamo che questo incoraggi una nuova ondata di informazioni credibili a farsi avanti. Riconosciamo e sosteniamo coloro che hanno il coraggio di dire sempre la verità, a prescindere da quanto sia difficile o complessa la questione.

In realtà, altre fonti riportano che i funzionari dell’intelligence statunitense non hanno trovato alcuna prova che gli almeno 120 fenomeni aerei non identificati testimoniati dai piloti militari negli ultimi vent’anni abbiano origine o provenienza extraterrestre, anche se sono ancora in grado di spiegarne le traiettorie, le accelerazioni o le dinamiche di volo. È questa la sintesi, secondo quanto riportato dal New York Times, della relazione che però rimane la più estesa mai dedicata ai cosiddetti Unidentified Aerial Phenomena (Uap, fenomeni aerei non identificati), un termine più neutrale che è stato introdotto più recentemente per evitare la confusione tra “UFO” Unidentified Flying Object (Ufo, oggetti volanti non identificati) termine che si riferisce a un oggetto che si muove nel cielo e che non può essere identificato come un aereo, un elicottero o qualsiasi altro oggetto noto.

Altri riportano che gli addetti della Task Force UAP del Pentagono sono giunti alla conclusione che non ci sono prove sufficienti per spiegare la natura (e le intenzioni) di 143 oggetti non identificati sui 144 analizzati ma che non si esclude la tecnologia aliena, così come la possibilità che possa trattarsi di avanzatissimi droni spia di potenze straniere.

GO FAST is 1 of 3 official US Government videos selected for release after official review by multiple government organizations. #Unidentified: Inside America’s UFO Investigation, will produce military eyewitnesses who have never gone on record until now with their encounters. pic.twitter.com/qzDTYNVUrN — HISTORY (@HISTORY) May 17, 2019

Avvistamenti in Italia

Anche in Italia ci sono stati alcuni avvistamenti di UFO negli ultimi anni, tra cui un presunto avvistamento sopra il Vesuvio nel 2017 e un altro sopra Torino nel 2020 e sopra il lago di Como nel 2021. L’ avvistamento UFO sul Vesuvio nel 2017 ha fatto molto discutere. In quell’occasione il presidente del Centro Ufologico Mediterraneo, Angelo Carannante, commentò la notizia in una nota: «In merito alle notizie circolate sul web, su istanza di una persona che definisce plasmoidi gli ufo che sono stati segnalati a più riprese nei pressi del Vesuvio», affermando che la persona in questione, vivendo in Nord Italia, “non possiede, ovviamente, tutti i dati degli avvistamenti indagati dal Cufom, per cui meraviglia, in modo preoccupante, la superficialità e la completa improvvisazione, con cui qualifica come plasmoidi dei veri e propri fenomeni ufologici.”

In Italia, come scrive l’ANSA il 12 gennaio 2022, “Sono stati 276 gli avvistamenti di “oggetti volanti non identificati” segnalati al CUN, il Centro ufologico nazionale, nel 2021, con un calo del 38% rispetto all’anno precedente. Lo sottolinea la stessa associazione in una nota, rilevando come la diminuzione di avvistamenti “assume una particolare rilevanza se posto in relazione con il vertiginoso aumento di notizie a carattere ufologico verificatosi nello stesso anno”. “A proposito della tipologia delle 166 segnalazioni analizzate dal Cun, il 30% è consistito in avvistamenti di satelliti Starlink; il 28% luci notturne non identificate ad alta quota; il 9% riflessi per errori fotografici e/o video; il 7% aerei o elicotteri scambiati per Ufo; il 6% lanterne cinesi o palloni giocattolo; il 5% avvistamento di oggetti o sfere diurne ad alta quota non identificate; il 4% avvistamenti di droni; il 4% fari discoteca, luci ludiche e flares di caccia; il 3% stelle, pianeti e meteore; il 2% palloni sonda; il 2% falsi avvistamenti.”, si legge. Questi dati provengono da un comunicato stampa della stessa associazione: Statistiche segnalazioni UFO_ CUN ANNO 2022

Comunque, il Presidente del CUN. Angelo Carannante, ha giudicato gli avvistamenti particolarmente interessanti. In particolare, per quelli di Napoli e Torino, principalmente perché è coinvolto, ancora una volta, il Vesuvio, ma anche per l’insolito tipo di movimento dell’oggetto di Torino che, non di rado, è stata teatro di altri avvistamenti ufo.

Come ufficializzare un avvistamento?

Ci sono stati anche numerosi altri avvistamenti di UFO segnalati da privati cittadini, in varie parti del mondo. Se si vuole registrare un avvistamento UFO, oltre ai social media, ci sono dei siti, dei portali e diverse opzioni a disposizione, con delle prassi da seguire:

MUFON: Il Mutual UFO Network (MUFON) è un’organizzazione non a scopo di lucro che raccoglie e analizza segnalazioni di avvistamenti UFO. Il sito web di MUFON ha un modulo online per segnalare un avvistamento, che richiede informazioni come la data, l’ora e la posizione dell’avvistamento, nonché una descrizione dettagliata dell’evento. National UFO Reporting Center (NUFORC): Il National UFO Reporting Center (NUFORC) è un’altra organizzazione che raccoglie e archivia segnalazioni di avvistamenti UFO. Il loro sito web ha un modulo online simile a quello di MUFON. Locali autorità: In molti casi, è possibile segnalare un avvistamento UFO alle autorità locali, come la polizia o i vigili del fuoco. Tuttavia, queste agenzie possono non avere i mezzi per raccogliere e analizzare le segnalazioni in modo accurato come le organizzazioni specializzate in UFO.

In ogni caso, è importante fornire il maggior numero di informazioni possibili, come la data e l’ora dell’avvistamento, la posizione geografica, la descrizione dell’oggetto visto e il comportamento dell’oggetto durante l’avvistamento. Le fotografie e i video possono essere utili, ma anche questi possono essere facilmente falsificati o interpretati in modo errato; quindi, è importante considerare tutti i dettagli dell’evento.

Il CICAP

In Italia c’è una parte della comunità scientifica che si occupa di spiegare e motivare i fenomeni paranormali. La maggior parte degli scienziati che perseguono questo obiettivo fanno parte del CICAP, acronimo che sta per Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze, organizzazione senza scopo di lucro che si occupa di promuovere la cultura scientifica, di diffondere il pensiero critico e di contrastare le pseudoscienze e le false credenze. ll CICAP nasce nel 1989 per iniziativa di Piero Angela e di un gruppo di scienziati, intellettuali e appassionati che sottoscrive la seguente dichiarazione comune:

«Giornali, settimanali, radio e televisioni dedicano ampio spazio a presunti fenomeni paranormali, a guaritori, ad astrologi, trattando tutto ciò in modo acritico, senza alcun criterio di controllo; anzi cercando, il più delle volte, l’avvenimento sensazionale, che permetta di alzare l’indice di vendita o di ascolto. Per questo portiamo avanti un’opera di informazione e di educazione rispetto a questi temi, per favorire la diffusione di una cultura e di una mentalità aperta e critica, e del metodo scientifico basato sull’evidenza nell’analisi e nella soluzione dei problemi».

Il CICAP ritiene che la maggior parte degli avvistamenti UFO possa essere spiegata in modo naturale, come per esempio fenomeni atmosferici, astronomici, aerei o tecnologici terrestri. Inoltre, il CICAP sostiene che molti avvistamenti sono frutto di suggestione, malintesi, bufale o inganni. Tuttavia, non esclude la possibilità che alcuni avvistamenti possano rappresentare fenomeni non ancora spiegabili dalla scienza, e invita sempre alla raccolta di dati e prove per una valutazione più accurata. In ogni caso, il comitato promuove un approccio scientifico e critico all’analisi di questi fenomeni, evitando conclusioni affrettate o sensazionalistiche.

In conclusione, l’avvistamento degli alieni rimane un argomento di grande interesse e curiosità per il pubblico, ma al momento non esistono prove concrete dell’esistenza di vita extraterrestre. Gli scienziati continuano a studiare il tema, e missioni come Mars Perseverance, chissà, potrebbero fornire importanti informazioni sulle possibilità di vita su altri pianeti.