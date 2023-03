Asteroide “2023 DW”: una minaccia per la Terra nel 2046

La Nasa ha fatto una scoperta che suscita preoccupazione: un asteroide grande come una piscina olimpionica potrebbe colpire la Terra il 14 febbraio del 2046, giorno di San Valentino. Tuttavia, nonostante ci sia una “piccola possibilità” che l’asteroide, chiamato 2023 DW, ci colpisca, le probabilità sono basse, con una possibilità su 625 secondo l’Agenzia spaziale europea e una su 560 secondo il sistema Sentry del Jet Propulsion Laboratory della Nasa. Inoltre, l’oggetto è l’unico nell’elenco dei rischi della Nasa classificato 1 su 10, il che significa che “la possibilità di collisione è estremamente improbabile e senza motivo di attenzione pubblica o preoccupazione pubblica”.

