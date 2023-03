The Flash: Michael Shannon parla del ritorno di Zod

Ecco le parole di Michael Shannon sulla sua presenza in The Flash nei panni del generale Zod.

Uno dei protagonisti di The Flash sarà il generale Zod interpretato da Michael Shannon, e di recente l’attore ha parlato del ritorno del suo personaggio per il lungometraggio atteso al cinema a giugno.

Ecco le sue parole:

Quando mi hanno parlato del progetto ero un po’ confuso, perché il generale Zod era morto alla fine dell’Uomo d’Acciaio. Pensavo avessero sbagliato persona da ingaggiare. Però subito dopo mi hanno spiegato tutto il loro concetto sulla questione del Multiverso. Ero rimasto un po’ indietro sotto questo punto di vista.

Shannon ha anche ammesso di non essere un grande appassionato di cinecomics, e perciò non è molto aggiornato sull’evoluzione del genere. Però ha sottolineato quanto sia stata importante e positiva l’esperienza in L’Uomo d’Acciaio. E sul regista di The Flash, Andy Muschietti, ha detto: “Lui è una persona adorabile ed un grande artista”.

In The Flash ci sarà Ezra Miller come protagonista, che sarà affiancato dal Batman di Michael Keaton, dal Generale Zod di Michael Shannon, dal Bruce Wayne di Ben Affleck. E ci saranno anche Kiersey Clemons nei panni di Iris West, Maribel Verdú che farà Nora Allen, e Ron Livingston che interpreterà il padre di Barry.