OnePlus 11 verrà aggiornato fino ad Android 17 e riceverà patch fino al 2027

OnePlus, il popolare brand di smartphone, ha annunciato un passo avanti significativo nel risolvere un’annosa problematica per gli utenti di Android. Infatti, spesso gli utenti lamentano la mancanza di un vero supporto a lungo termine per i loro smartphone. Il risultato è che, dopo tre anni, gli smartphone diventono spesso obsoleti, non venendo aggiornati alla versione più recente del sistema operativo.

OnePlus ha annunciato che i suoi clienti riceveranno il supporto più esteso mai offerto da un produttore di smartphone. I proprietari del nuovo OnePlus 11 riceveranno almeno quattro aggiornamenti principali di Android (dunque fino ad Android 17) e il telefono riceverà patch di sicurezza per almeno cinque anni. Si tratta di un supporto estremamente generoso e superiore a quello offerto da qualsiasi altri produttore di smartphone.

Buone notizie anche per i proprietari di OnePlus Ace 2 e Ace 2V: l’azienda ha anche annunciato che questi due telefoni mediogamma riceveranno almeno tre aggiornamenti princiapli di Android, oltre che patch di sicurezza per almeno quattro anni.

Ciò significa che gli utenti di questi dispositivi avranno accesso alle ultime funzioni e agli aggiornamenti di sicurezza per un periodo molto più lungo rispetto a qualsiasi altro brand di smartphone sul mercato. Con una nota, l’azienda ha spiegato di voler stringere “un rapporto di amicizia a lungo termine” con tutti i suoi clienti.