Accelerare verso un futuro sostenibile: l’Europa si impegna per la mobilità elettrica

La percentuale di gas a effetto serra rilasciati nel mondo attraverso i mezzi di trasporto è significativa e rappresenta un’importante fonte di inquinamento ambientale. Di conseguenza, la transizione verso la mobilità elettrica rappresenta una sfida cruciale per preservare l’ambiente e mitigare gli effetti del cambiamento climatico.

Il passaggio alla mobilità elettrica coinvolge molti attori, tra cui i governi, le amministrazioni locali, le imprese e i consumatori poiché tutti devono fare la propria parte per ridurre le emissioni di CO2 e combattere il cambiamento climatico. Per questo motivo, l’industria automobilistica europea sta aumentando la produzione di veicoli elettrici a prezzi accessibili per soddisfare la crescente domanda di questi ultimi. La trasformazione in questione richiede nuove competenze e professionalità, come pianificatori di mobilità urbana sostenibile, esperti di sensoristica e gestori di Mobility as a service.

Per sostenere e accelerare la transizione verso la mobilità elettrica, molti governi stanno offrendo incentivi alle imprese e ai cittadini per ridurre i costi di acquisto dei veicoli elettrici. Il principale ostacolo all’adozione di auto elettriche è la “range anxiety“, ovvero la paura di rimanere senza carica. Tuttavia, la ricarica domestica notturna tramite un wallbox da 6 kW è sufficiente per una vettura standard, e ci sono diverse opzioni di ricarica durante i viaggi, dalle colonnine nei parcheggi dei supermercati alle stazioni di ricarica rapida in autostrada. L’UE, intanto, richiede agli Stati membri di aumentare la capacità di ricarica e installare punti di ricarica regolari sulle principali autostrade. In Italia, ci sono poco più di 171.000 auto elettriche in circolazione, con una flessione delle immatricolazioni rispetto al 2021, ma il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha stanziato fondi per la realizzazione di infrastrutture di ricarica pubbliche. Inoltre, un accordo tra Autostrade per l’Italia, Eni e Cassa Depositi e Prestiti mira a decarbonizzare la rete autostradale italiana tramite l’installazione di punti di ricarica e parchi fotovoltaici.