Tesla vuole costruire un ristorante con un cinema drive-in ad Hollywood?

Tesla vuole realizzare una stazione di ricarica per auto elettriche di lusso? La casa automobilistica immagina una stazione SuperCharger con un ristorante su due piani e un cinema drive-in. Insomma, ricaricare le Tesla diventa l’occasione per una piacevole sosta.

In occasione dell’Investor Day di alcuni giorni fa, una presentazione durata oltre quattro ore, ma che non è stata in grado di scalare più di troppo il cuore degli investitori, Tesla ha mostrato per alcuni secondi anche una slide decisamente interessante. Nella dispositiva si intravede il futuro della ricarica secondo il produttore di auto.

Per circa dieci secondi, Tesla ha mostrato la sua visione per un futuro sito di ricarica dotato di un ristorante e un drive-in theater.

Già oggi quella di Tesla è considerata una delle reti di ricarica più avanzate al mondo, in grado di offrire una delle migliori esperienze disponibili. Tesla ora lavora per portare quell’esperienza ad un livello ancora superiore. Il produttore immagina che in futuro verranno realizzati luoghi di aggregazione attorno alle stazioni di ricarica.

Le stazioni Tesla SuperCharger avranno ristoranti e molti altri servizi in grado di rendere la sosta un momento piacevole.

Non è una idea completamente nuova. Già nel 2018, Elon Musk aveva menzionato per la prima volta la possibilità di creare aree di ricarica di lusso per le auto elettriche. Nel 2022, Tesla ha presentato la documentazione necessaria per ottenere il permesso per costruire un ristorante su due piani a Los Angeles, proprio nella famosa Santa Monica Boulevard, la via delle stelle. I piani depositati descrivono un ristorante principale distribuito su due piani, oltre che due diversi schermi cinematografici per intrattenere le auto in sosta durante la ricarica (sono previste ben 28 stazioni FastCharge).