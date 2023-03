Stellantis: a Cassino la produzione delle elettriche con autonomia da 800Km

Le auto elettriche premium di Stellantis verranno prodotte in Italia. Lo stabilimento Cassino sarà l'unico a produrre veicoli basati su STLA Large.

Le auto elettriche premium di Stellantis verranno prodotte in Italia. Sarà lo stabilimento di Cassino l’unico impianto a produrre veicoli basati sulla piattaforma STLA Large, cioè quella ottimizzata per garantire un’autonomia fino ad 800km.

Lo stabilimento di Cassino produce le auto di lusso dei marchi Alfa Romeo e Maserati, e sarà oggetto di importanti lavori di ampliamento e potenziamento per ospitare anche il cuore della strategia di elettrificazione dei marchi premium di Stellantis.

STLA Large è la più grande delle quattro piattaforme per EV annunciate fino ad oggi da Stellantis. È ottimizzata per offrire un’autonomia fino ad un massimo di 800Km. È una piattaforma modulare dotata di ottima flessibilità, in grado di servire le esigenze specifiche di veicoli con caratteristiche diverse.

Carlos Tavares, CEO di Stellantis, ha spiegato che i veicoli prodotti usando la piattaforma STLA Large rivoluzioneranno l’esperienza di guida grazie a funzionalità all’avanguardia. Si pensi, chiaramente, anche all’integrazione con soluzioni di guida semi-autonoma.

In Europa, Cassino sarà l’unico stabilimento a produrre veicoli su STLA Large, mentre l’altro stabilimento sarà l’ex Chrysler Windsor Assembly Plant in Ontario, Canada. Stellantis ha anche ribadito il suo obiettivo di diventare un’azienda completamente elettrica.

Nel 2022, Stellantis ha aumentato il fatturato del 18% e gli utili del 26%. Bene il segmento delle elettriche, in forte crescita rispetto agli anni precedenti.