Creed: in sviluppo una serie animata e degli spin-off

Michael B. Jordan sta discutendo con Amazon per creare delle serie spin-off di Creed ed un cartone animato.

10—Mar—2023 / 11:30 AM

Il successo di Creed 3 ai botteghini sta portando il franchise ad espandersi, tanto che, secondo quanto rivelato da Deadline, sarebbero in corso delle discussioni per realizzare dei progetti di serie spin-off ed un cartone animato direttamente per Amazon.

La serie animata sarebbe uno dei progetti più suggestivi in ballo per espandere il franchise di Creed, e creare così delle nuove diramazioni da una proprietà intellettuale quali sono i film spin-off di Rocky. Anche l’idea di sviluppare dei telefilm legati alla storia di Adonis Creed è tra i piani produttivi, tanto che Amazon avrebbe già avuto delle conversazioni con Michael B. Jordan.

Attualmente Creed 3 ha già ottenuto oltre 100 milioni di dollari d’incassi a livello mondiale, ed è in programmazione da una settimana. La trama alla base della storia vede un ormai affermato Adonis affrontare (dentro e fuori dal ring) un personaggio che arriva dalla sua giovinezza, Damian “Dame” Anderson, e con cui deve regolare i conti.

Il film prodotto da MGM è diretto e interpretato da Michael B. Jordan, che fa il suo debutto alla regia ma che ha già dato cuore e anima al protagonista Adonis “Donnie” Johnson nei primi due capitoli, Creed – Nato per combattere e Creed II (distribuiti nel nostro Paese da Warner Bros. Italia).