Beavis and Butt-Head 2: il teaser che annuncia la data d’uscita

La serie revival Beavis and Butt-Head 2 ha una sua data d’uscita: l’annuncio è arrivato attraverso un teaser che è rimbalzato subito attraverso i siti d’oltreoceano. Nel filmato è stato rivelato che la seconda stagione sarà disponibile su Paramount+ negli Stati Uniti ed in Canada dal 20 aprile, e poi in Australia e nel Regno Unito dal 21 aprile. Inizialmente saranno distribuiti i primi due episodi.

Ecco il teaser con l’annuncio.

Per quanto riguarda la distribuzione di Beavis and Butt-Head 2 in altri Paesi, compresa l’Italia, si parla di una data successiva a quella che riguarda i territori anglosassoni, e quelli già menzionati.

Anche in questa nuova stagione il creatore Mike Judge sarà la voce originale di Beavis and Butt-Head, e farà da produttore esecutivo. Lew Morton, Michael Rotenberg, Chris Prynoski, Shannon Prynoski, Ben Kalina e Antonio Canobbio sono gli altri produttori per Titmouse.

Creati e doppiati in origine dallo scrittore, produttore e regista Mike Judge, i personaggi di Beavis e Butt-Head sono nati con il cortometraggio del 1992 “Frog Baseball”, trasmesso su MTV “Liquid Television”. Dopo che MTV ha commissionato una serie completa sui personaggi, “Beavis and Butt-Head” è andata in onda per sette stagioni da marzo 1993 a novembre 1997. La serie è stata ripresa nel 2011 con un’ottava stagione in onda su MTV.