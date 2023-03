Audi ha presentato una bicicletta elettrica ispirata all’RS Q E-tron E2: costa oltre 10mila euro

La mountain bike elettrica di Audi è disponibile in tre taglie ed è un prodotto strettamente in edizione limitata.

Audi è l’ultimo produttore di automobili ad entrare nel mercato delle biciclette elettriche di lusso. Il marchio ha presentato una mountain bike elettrica che prende spunto dal suo veicolo da rally elettrico RS Q E-tron E2 Dakar, promettendo specifiche di alto livello. Verrà costruita dall’italiana Fantic (e sembra fortemente derivata da una bici già in commercio, la XMF 1.7), combina un motore Brose da 250W con una batteria Fantic da 720Wh.

Come altri modelli di biciclette elettriche con motore Brose, il modello di Audi ha quattro livelli di assistenza elettrica che vanno dall’Eco al Boost a tutto gas.

Il telaio in alluminio utilizza parti decisamente sofisticate. La bici è equipaggiata con freni a disco Braking IN.CA.S, una forcella e un’ammortizzatore Öhlins e componenti Sram per la catena, i cambi e il deragliatore. I pneumatici sono della Vittoria, mentre la sella è realizzata da Sella Italia.

La mountain bike elettrica di Audi è disponibile in tre taglie ed è un prodotto strettamente in edizione limitata. Nonostante il prezzo proibitivo, è probabile che vada esaurita molto rapidamente, come era già successo ad alcune altre e-bike prodotte da altri brand automotive di lusso. La bicicletta è disponibile in Regno Unito al prezzo di £8,499 (circa 10.000€).