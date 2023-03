Apple sta lavorando ad un HomePod con display da 7 pollici integrato

Quest’anno Apple ha presentato un nuovo HomePod che assomiglia esattamente al modello originale annunciato nel 2017 (e interrotto nel 2021). Tuttavia, secondo il noto analsita Ming-Chi Kuo, Apple starebbe lavorando ad una grande novità.

L’analista sostiene che Apple annuncerà un nuovo HomePod con display da 7 pollici integrato all’inizio del 2024.

Il nuovo HomePod ridisegnato con un display integrato arriverà l’anno prossimo. L’analista si aspetta che questo HomePod abbia un design molto diverso dal modello attuale. La sua principale differenza sarà un nuovo pannello da 7 pollici, fornito dall’azienda cinese Tianma. Secondo Kuo, il nuovo HomePod con display integrato consentirà “un’integrazione più forte con gli altri prodotti hardware di Apple, segnando un cambiamento significativo nella strategia di smart home dell’azienda”.

In passato, Bloomberg aveva spiegato che Apple vuole puntare sempre di più sui servizi per la smart home, ma non ha ancora capito come potenziare la sua presenza in questo settore. Le serve un prodotto di punta in grado di generare milioni di vendite in tutto il mondo. Ha già valutato diverse strade, tra cui un prodotto simile ad un iPad da montare a parete. Un HomePod con display integrato potrebbe essere una soluzione più accattivante e prudente: del resto, i dispositivi della serie Amazon Echo Show, concettualmente, non sono molto diversi.

Oltre all’HomePod con display, Apple starebbe lavorando anche ad un dispositivo che combina la funzionalità dell’iPad, dell’Apple TV e di HomePod. L’idea sarebbe simile all’Echo Show di Amazon, che è essenzialmente un tablet attaccato a un altoparlante.

Non è chiaro a questo punto se Kuo si riferisca proprio a questo dispositivo tutto-in-uno o se Apple stia lavorando a due prodotti distinti, tra cui un HomePod con display.