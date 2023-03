TikTok non funziona: impossibile riprodurre i video, migliaia di segnalazioni in tutto il mondo

Tranquilli, non è un problema solo vostro. In queste ore TikTok non sta funzionando come dovrebbe e sembra che il problema sia estremamente diffuso.

Tranquilli, non è un problema solo vostro. In queste ore TikTok non sta funzionando come dovrebbe e sembra che il problema sia estremamente diffuso e riguardi la pressoché totalità degli utenti della piattaforma. Nello specifico, migliaia di utenti segnalano di non riuscire ad accedere all’applicazione, mentre altri lamentano un mal funzionamento del feed: in sostanza, i video non vengono caricati.

Alcuni siti specializzati come Downdetector ci forniscono un’utile carina tornasole per farci un’idea della portata del problema. Sul portale sono già migliaia le segnalazioni di disservizio. Il picco delle segnalazioni è avvenuto verso le 11:00 di oggi, giovedì 9 marzo. Mentre scriviamo questa notizia il problema sembra non essere ancora rientrato.

Inoltre, ByteDance, l’azienda cinese che possiede la piattaforma social, non ha ancora commentato l’incidente. Non sappiamo, dunque, da cosa dipendano i disservizi.

Possiamo comunque formulare qualche ipotesi. Giusto ieri, ByteDance ha annunciato un ambizioso piano per potenziare la privacy e la sicurezza degli utenti europei. Si tratta di un progetto lanciato con la precisa intenzione di rassicurare le istituzioni europee, preoccupate che i dati degli europei possano finire nelle fauci del governo cinese o di altre aziende straniere.

Pertanto, TikTok ha annunciato che i dati degli utenti europei verranno trasferiti e trattati in alcuni data center situati in Europa. L’azienda limiterà al minimo la comunicazione dei dati degli europei verso datacenter e strutture straniere, inoltre limiterà anche la possibilità per i suoi dipendenti di accedere alle informazioni personali degli utenti. Il piano è molto ambizioso e richiede ovviamente un’importante lavoro di “ristrutturazione” dei data center e delle politiche di governance dei dati di TikTok. Non ci stupirebbe se, nell’immediato futuro e fintanto che il processo di migrazione non verrà completato, disservizi come questo diventassero molto frequenti.