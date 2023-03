The Night Agent: trailer e foto del serial Netflix

Una nuova serie action thriller sta per arrivare su Netflix, dal 23 marzo: The Night Agent, di cui vi mostriamo trailer e foto ufficiali.

Quando il dovere chiama, gli eroi rispondono: dal produttore esecutivo di The Shield e S.W.A.T. arriva The Night Agent, serie action thriller originale per Netflix, che sarà disponibile dal 23 marzo: ecco trailer e foto ufficiali.

Tratta dal romanzo di Matthew Quirk, The Night Agent è una sofisticata serie thriller d’azione, incentrata su di un agente dell’FBI di basso livello che lavora nel seminterrato della Casa Bianca, con l’incarico di presidiare un telefono che non suona mai… finché una fatidica sera uno squillo lo proietta in una cospirazione pericolosa e in rapido sviluppo, che conduce fino allo Studio Ovale.

Creato da Shawn Ryan, nel cast del serial troviamo Gabriel Basso, Luciane Buchanan, Hong Chau, Fola Evans-Akingbola, D.B. Woodside, Sarah Desjardins, Eve Harlow, Phoenix Raei, Enrique Murciano.

Questa la sinossi ufficiale:

Durante il monitoraggio di una linea di emergenza un agente dell’FBI risponde a una chiamata che lo trascina in una cospirazione letale, riguardante una talpa alla Casa Bianca.

