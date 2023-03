The Last of Us Parte I: le peculiarità del porting PC

Naughty Dog ci offre un approfondimento sull'arrivo di The Last of Us Parte I su PC: tra le aggiunte, il supporto ai monitor Ultra-wide.

Finalmente, dopo una attesa durata anni, anche i giocatori PC potranno provare il pathos, l’adrenalina e il dramma di The Last of Us Parte I, che arriverà su su Steam e su Epic Games Store nella sua versione remake (quella uscita lo scorso anno per PlayStation 5, per intenderci) il 28 marzo. Arrivano oggi, da parte di Naughty Dog, le specifiche tecniche della conversione e le sue peculiarità esclusive.

Nella versione PC di Parte I ci saranno gli stessi contenuti della sua controparte PS5, con la storia principale, il DLC Left Behind (su cui è basato l’ottavo episodio della serie tv HBO), modalità aggiuntive come la Speedrun, la morte permanente nonché la modalità foto, oltre a correzioni di bug vari e miglioramenti dell’esperienza di gioco. L’arrivo su PC includerà anche le funzioni di accessibilità recentemente inserite, così come tutta una serie di funzionalità e opzioni appositamente pensate per il PC.

The Last of Us Parte I per PC è dotato di supporto DualSense tramite connessione cablata. Con il supporto al DualShock 4 e un’ampia gamma di gamepad, tastiere e mouse, i giocatori possono adattare il proprio stile di gioco in base alle loro preferenze, utilizzando anche controlli e opzioni di personalizzazione inediti, tra cui la rimappatura completa dei controlli, associazioni primarie e secondarie tra tastiera e mouse, una modalità adattiva che permette ai giocatori di combinare i comandi della tastiera e del controller etc. Implementato anche il supporto per l’audio 3D, tramite dispositivi e cuffie compatibili.

La risoluzione arriverà naturalmente fino al 4K, con supporto ai monitor ultrawide con proporzioni 21:9 Ultrawide e 32:9 Super Ultrawide. Parte I supporterà inoltre AMD FSR 2.2, Nvidia DLSS Super Resolution, VSync e varie opzioni di frame rate, oltre a funzionalità pensate appositamente per PC, inclusa la qualità variabile delle texture, delle ombre, dei riflessi, dell’occlusione ambientale e tanto altro.

