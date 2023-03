Paranormasight: The Seven Mysteries of Honjo è ora disponibile, ecco il trailer di lancio

Square Enix lancia oggi la sua avventura Paranormasight: The Seven Mysteries of Honjo, di cui vi mostriamo il trailer di lancio ufficiale.

Paranormasight: The Seven Mysteries of Honjo è disponibile da oggi su Nintendo Switch, PC (su Steam), iOS e Android: si tratta di una avventura narrativa per giocatore singolo, ammantata di mistero sovrannaturale e ispirata alle leggende metropolitane nipponiche, di cui vi mostriamo il trailer di lancio.

Paranormasight: The Seven Mysteries of Honjo è ambientato durante l’era Shōwa (1926-89) nel quartiere di Sumida, a Tokyo, e porta in vita “i sette misteri di Honjo” con lo stile unico di una visual novel in 2D. Questa raccolta di agghiaccianti storie di fantasmi ruota attorno a vari protagonisti che hanno letteralmente il potere di maledire. Il giocatore indagherà sui misteri di Honjo dal punto di vista di vari personaggi maledetti. Durante il giorno esplorerà delle zone della città molto inquietanti, risolverà rompicapi e troverà degli indizi che lo aiuteranno a chiarire i misteri dietro queste sette maledizioni mortali. Di notte, dovrà cacciare o fuggire da altri portatori di maledizioni. In quest’avventura sovrannaturale, bisognerà padroneggiare i propri poteri e allo stesso tempo cercare di non finire tra le trappole degli altri.

Sinossi:

Fin dove ti spingeresti per riportare in vita qualcuno? In Giappone girano delle voci sulla storia dei sette misteri di Honjo.

Un misterioso rito della resurrezione genera dei conflitti tra chi ha il potere di lanciare maledizioni…

Questa storia inquietante si svolge in Giappone, nel quartiere di Sumida, a Tokyo, nella seconda metà del ventesimo secolo.Scopri le speranze, i sogni e le paure di alcuni personaggi unici che si ritrovano nella morsa di alcune maledizioni mortali, e le cui ragioni si intrecciano in una storia piena di colpi di scena. Sarai tu a concludere la storia!

Shogo Okiie, un normale impiegato, visita il parco di Kinshibori a notte fonda con la sua amica Yoko Fukunaga per indagare su una leggenda metropolitana che parla di fantasmi: i sette misteri di Honjo.Shogo non crede a Yoko, quando lei parla della connessione tra i misteri e un rito della resurrezione. Non vi presta molta attenzione fino a quando iniziano a succedere delle cose strane proprio davanti ai suoi occhi. Ma loro due non sono gli unici che indagano sui sette misteri… Vari detective indagano su una serie di strane morti, una studentessa delle superiori indaga sul suicidio della sua compagna di classe e una madre giura vendetta per la perdita di suo figlio. Con i sette misteri di Honjo al centro, i loro desideri e le loro ragioni si intrecciano a mano a mano che la storia avanza tra il buon senso e le maledizioni.

