Daredevil: Born Again – Sono iniziate le riprese a New York

News12 ha confermato che son iniziate le riprese della serie TV molto attesa Daredevil: Born Again, che vede il ritorno di Charlie Cox nei panni del supereroe Marvel. Secondo quanto riportato, la scorsa settimana si sarebbero svolte delle riprese a Yonkers, una cittadina proprio nei pressi della Grande Mela.

Dalle notizie che sono state riportate si è trattato di riprese fatte senza attori coinvolti. Yonkers è una zona che dista 25 chilometri da Hell’s Kitchen, il centro focale delle avventure di Daredevil. Ricordiamo che da poco è stato annunciato il ritorno di Jon Bernthal come Punisher proprio nel telefilm su Daredevil.

La nuova serie uscirà su Disney+, e sarà spalmata su ben 18 episodi invece della classica mezza dozzina / nove puntate. Ad oggi non sono state rilasciate altre informazioni in merito alla trama, ai personaggi che coinvolgerà e se ci saranno altri grandi ritorni, come ad esempio Krysten Ritter nel ruolo di Jessica Jones. Del resto, la Marvel non è stata chiara su quanto il Daredevil visto in Spider-Man: No Way Home e She-Hulk sia lo stesso delle serie Netflix. Anche se lo stesso Charlie Cox ha dichiarato che ci saranno delle differenze.