Apple Music Classical è l’app definitiva per gli impallinati di musica classica

Se ne parla ormai da diversi mesi, e finalmente ci siamo: Apple ha annunciato ufficialmente una nuova applicazione interamente dedicata alla musica classica. Si chiama Apple Music Classical ed offre un’ampissima libreria dedicata ai grandi autori classici, interpretati dai pianisti, i direttori e le orchestre di maggiore prestigio a livello internazionale.

Apple Music Classical è già disponibile sull’App Store, anche se non è ancora possibile installarla. Per il momento ci si può limitare a “prenotarla”: verrà installata automaticamente sul vostro iPhone al D1, fissato per il prossimo 28 marzo. L’accesso ad Apple Music Classical sarà incluso per tutti gli abbonati ad Apple Music (e dunque anche Apple One). Insomma, nessun abbonamento extra da pagare e nessun rincaro. È un servizio in più che viene aggiunto all’abbonamento.

Apple Music Classical include l’accesso a oltre 5 milioni di brani di musica classica, tra cui nuove uscite in audio di alta qualità (fino a 192 kHz/24 bit Hi-Res Lossless). Sarà possibile navigare tra centinaia di playlist curate da diversi critici ed esperti di musica classica, inoltre Apple offrirà anche alcuni album originali ed inediti, registrati appositamente per gli abbonati.

Non c’è solo la musica. Apple Music Classical include anche biografie estremamente dettagliate dei principali compositori della storia, oltre che guide e commenti alle opere.

Apple Mucis Classical è un prodotto nato dall’acquisizione di Primephonic, azienda acquistata da Apple due anni fa e specializzata proprio nello streaming della musica classica.