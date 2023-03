Apple lavora ad un iPhone con TouchID integrato nello schermo

Apple sta continuando a fare ricerca sulla tecnologia necessaria per integrare un sensore di impronte digitali sotto lo schermo degli iPhone. Insomma, in un futuro non troppo distante, Touch ID potrebbe fare presto il suo ritorno sugli smartphone di Apple.

Non è un segreto che Apple stia lavorando su un sistema Touch ID progettato per essere posizionato sotto il display dal 2013 almeno. Nel corso degli anni, Apple ha depositato diversi brevetti. Nonostante in passato i dirigenti dell’azienda abbiano lasciato intendere che il Touch ID non tornerà mai sugli iPhone, ultimamente Apple ha, se possibile, intensificato la ricerca nella tecnologia di rilevamento delle impronte digitali sotto lo schermo.

Proprio questa settimana, Apple ha depositato un brevetto relativo a Touch ID. I documenti depositati descrivono un lettore per le impronte da posizionare sotto lo schermo estremamente sofisticato. Sfrutta tecnologia ad infrarossi a onda corta e un sistema di immagini ottiche per rendere possibile diverse funzioni. Non soltanto la lettura dell’impronta, ma anche il pattern delle vene, la lettura dei livelli di ossigenazione del sangue, la pressione del polso e molto altro.

In passato il prolifico analista Ming-Chi Kuo aveva previsto che Touch ID avrebbe fatto il suo ritorno sugli iPhone nel 2023. Previsione che, chiaramente, si è dimostrata inesatta. Nel frattempo l’analista ha rivisto le sue previsioni, sostenendo di non ritenere più verosimile l’arrivo di un iPhone con lettore per le impronte sotto allo schermo prima del 2025. Immagine in copertina via MacRumors.