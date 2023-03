Sword Art Online: Last Recollection, data di uscita annunciata ufficialmente da Bandai Namco

Bandai Namco ha annunciato ufficialmente la data d'uscita di Sword Art Online: Last Recollection, il nuovo episodio della serie in arrivo su PC, PS5, PS4 e Xbox.

Bandai Namco ha annunciato oggi la data d’uscita di Sword Art Online: Last Recollection. Il nuovo episodio della celebre serie ruolistica sarà disponibile a partire dal 6 ottobre 2023 per PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One. L’annuncio è stato accompagnato anche dalla pubblicazione di un nuovo trailer, che trovate qui sotto e che mescola varie sequenze tratte dall’anime e dal gioco.

Annunciato a novembre dello scorso anno, Sword Art Online: Last Recollection offrirà un punto di vista inedito sulla storia originale di Reki Kawahara, discostandosi dall’anime originale. Il gioco sarà ambientato nelle fasi finali della guerra con le truppe del Dark Territory e sarà dotato inoltre di una campagna giocabile sia da soli che in cooperativa per quattro partecipanti. Sword Art Online Last Recollection conserverà inoltre tutta la sua impronta ruolistica ma aumenterà la velocità d’azione, potendo contare su un gameplay ancor più fluido e dinamico rispetto a quello dei precedenti capitoli.

Leggiamo la descrizione ufficiale:

Una storia di anima, passione e dunque di vita. Nel mondo virtuale noto come Underworld, che si appresta a vivere i suoi ultimi momenti, sta per avere inizio un’avventura misteriosa, che richiama i personaggi nelle lande demoniache del Dark Territory, dove sopravvivono solo i più forti. Chiamati in causa dalla comparsa di un cavaliere nero accompagnato da una giovane ragazza, Kirito e i suoi amici sentono di dover partecipare a una nuova, difficile battaglia.