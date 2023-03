Siccità: allerta in Toscana, -12% di pioggia nell’ultimo anno

In Toscana c'è una situazione di siccità che ha generato l’allerta. Si teme un nuovo allarme siccità anche per il 2023.

L’assessore Monia Monni ha dichiarato che esiste ancora un rischio di siccità in Toscana nel corso del 2023, ma che l’amministrazione sta lavorando per prevenire e gestire le eventuali criticità. Questa affermazione è supportata dai dati che evidenziano una diminuzione del 12% delle precipitazioni nell’ultimo anno, soprattutto nella zona nord-ovest della regione. Nonostante le precipitazioni piovose e nevose di gennaio, in Toscana si sta affacciando nuovamente il rischio di siccità per il 2023. Secondo i dati, l’annualità 2022 si è chiusa con un deficit di piogge in tutta la regione.

Nonostante questi dati preoccupanti, l’amministrazione sta lavorando per prevenire e gestire eventuali criticità. Nel mese di febbraio 2023, le precipitazioni medie nella regione toscana sono state di circa 35 mm, con valori massimi registrati nei bacini del Serchio e in Versilia. La maggior parte dei bacini regionali ha avuto valori medi areali di circa 30-35 mm, con minimi di circa 15-20 mm nei bacini del Fiora, Ombrone e Cornia.

Le portate fluviali di febbraio sono risultate inferiori ai valori storici, con una tendenza visibile in tutti i bacini, in particolare nel Serchio, nel Valdarno Inferiore e negli altri bacini costieri centro-settentrionali. I dati relativi al Valdarno Superiore e all’Ombrone grossetano hanno mostrato valori leggermente migliori, posizionandosi tra il 25° e il 75° percentile, ma sono comunque al limite inferiore di questa fascia, confermando un importante deficit generale.