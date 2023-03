Samsung sbarca su Fortnite con una caccia al tesoro virtuale: il protagonista è il Galaxy S23

Samsung sbarca su Fortnite. Il brand coreano ha lanciato una nuova mappa di gioco, dove gli utenti potranno approfondire la conoscenza dei nuovi prodotti della linea Galaxy. Per Samsung si tratta di un ritorno: già un anno fa aveva creato una mappa “Samsung Island” dedicata ai Galaxy Fold4 e Galaxy Flip4.

Questa volta il protagonista dell’area creata da Samsung è il nuovo Samsung Galaxy S23, il flagship phone dell’azienda.

Con un comunicato, Samsung ha ribadito le potenzialità del “metaverso”, sottolineando come Fortnite permetta di sperimentare con nuovi linguaggi trasmediali per raggiungere un numero di utenti più ampio. Samsung, peraltro, non è l’unico brand ad aver puntato sui mondi virtuali di Fortnite per le sue campagne pubblicitarie, tra gli altri, anche Coca-Cola aveva presentato una nuova bevanda in edizione limitata all’interno del gioco di Epic Games.

Grazie a questo linguaggio transmediale, possiamo collegare tra di loro, con grande velocità, messaggi, prodotti e persone. E possiamo farlo con un livello di immersività molto alto

ha spiegato Arthur Wong, Direttore marketing di Samsung per la regione America Latina.

L’area di gioco creata da Samsung include anche un simpatico mini-game interattivo. I giocatori possano partecipare ad un’attività a metà strada tra nascondino e una caccia al tesoro, sbloccando in questo mood un Galaxy S23 virtuale.